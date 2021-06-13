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Финальный аккорд. Горняк-Спорт - Верес 1:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
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Заключительные три очка для подопечных Вирта

Финальный аккорд. Горняк-Спорт - Верес 1:2. Видео голов и обзор матча

Верес/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча заключительного, 30-го тура Первой Лиги, в котором досрочный чемпион "Верес" пожаловал в гости к “Горняку-Спорт". Юрий Вирт выставил на этот матч дублирующий состав, а также дал сыграть резервному голкиперу Максиму Бабийчуку, который в этом сезоне на поле еще не появлялся. Более того, вратарь вышел с капитанской повязкой. Ровенчане не подвели тренера и до конца матча вели со счетом 2:0, только в компенсированное время пропустив довольно курьезный гол.

"Горняк-Спорт" - "Верес" 1:2

Голы: Богомаз 90+1 - Кучеров 29, Дахновский 77

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Верес (Ровно)
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