  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Верес провел переговоры с Виртом на счет трехлетнего контракта. Цель - пятерка УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес провел переговоры с Виртом на счет трехлетнего контракта. Цель - пятерка УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Амбициозный клуб из Первой Лиги

Верес провел переговоры с Виртом на счет трехлетнего контракта. Цель - пятерка УПЛ

Новина українською

Президент Ровенского "Вереса" Иван Надеин поделился информацией на счет нового контракта наставника команды Юрия Вирта:

"Мы с главным тренером провели переговоры по новому контракту. Это будет трехлетное соглашение. Есть конкретные цели и задачи этого период. За три года мы должны войти в пятерку УПЛ.

Мы хотим, как народный клуб, играть в открытый, яркий футбол. Нам нужны эмоции и победы!", - сказал Надеин.

Напомним, что "Верес" в прошлом сезоне завоевал чемпионство в Первой Лиге Украины и вернулся в УПЛ после трехлетней паузы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.06.2021 в 16:00
Скромненько, але зі смаком.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...