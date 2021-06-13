Верес провел переговоры с Виртом на счет трехлетнего контракта. Цель - пятерка УПЛ

Президент Ровенского "Вереса" Иван Надеин поделился информацией на счет нового контракта наставника команды Юрия Вирта:

"Мы с главным тренером провели переговоры по новому контракту. Это будет трехлетное соглашение. Есть конкретные цели и задачи этого период. За три года мы должны войти в пятерку УПЛ.

Мы хотим, как народный клуб, играть в открытый, яркий футбол. Нам нужны эмоции и победы!", - сказал Надеин.