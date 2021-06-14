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Замечательный финиш для Вереса и Черноморца. Украина футбольная
Анонс программы ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 15 июня на телеканале XSPORT в 00:15.
Гость программы - футбольный специалист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- замечательный финиш для Вереса и Черноморца;
- Николаев обновил клубную историю;
- Вторая лига: Металл и Подолье встретятся в "золотом матче".
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Источник:ПФЛ
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