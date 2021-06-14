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"Не вижу смысла работать в таких условиях" - Евтушенко ушел с поста главного тренера Кристалла

Первая лига
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Финансовое положение Кристалла оставляет желать лучшего

"Не вижу смысла работать в таких условиях" - Евтушенко ушел с поста главного тренера Кристалла

mfckrystal.com

Новина українською

Главный тренер херсонского "Кристалла" Вадим Евтушенко рассказал о своей встрече с мэром Херсона, после которой он подал в отставку с поста главного тренера херсонцев.

"Встреча с мэром состоялось. Я подал в отставку. Не буду расшифровывать, но мы поговорили и расстались. Поняли друг друга и поблагодарили за работу. Не вижу смысла работать в условиях, которые предлагаются. И они на порядок ниже, чем были до этого.

Не хочу оценивать работу и предоставлять отчет после вылета команды из Первой лиги, потому что проработал всего четыре месяца. Считаю, что в конце чемпионата мы нащупали свою игру и начали показывать футбол, который хотели видеть болельщики.

Я принял команду за месяц до возобновления чемпионата с пятью футболистами. Мы комплектовались на ходу, за неделю до первого матча еще приезжали футболисты. Поэтому, чтобы остаться в Первой лиге, нам нужен был фактически чемпионский график, надо было выиграть девять матчей из 14-ти. Увы, не получилось. Были как объективные причины, так и другие.

Финансирование у "Кристалла" урезается, поэтому в этой ситуации строить команду на низкой форме оплаты, которая бы боролась за возвращение в первый дивизион, будет, мягко говоря, сложно. Не вижу в этом цели, поэтому попросил мэра города об отставке", - сказал Еврушенко.

Добавим, что в итоговой таблице Первой лиги "Кристалл" занял последнее, 16 место набрав 13 очков. Под руководством Вадима Евтушенко "Кристалл" одержал две победы, три ничьи, в пассиве коллектива девять поражений.

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В статье: Вадим Евтушенко Кристалл (Херсон)
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Комментарии (1)
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Kherson Krystal (Kherson)
14.06.2021 в 20:47
Немає смислу тримати такого горе-спеціаліста. Жодних питань по кар'єрі гравця, але от тренерство-явно не його
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