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"Не вижу смысла работать в таких условиях" - Евтушенко ушел с поста главного тренера Кристалла
Финансовое положение Кристалла оставляет желать лучшего
mfckrystal.com
Главный тренер херсонского "
"Встреча с мэром состоялось. Я подал в отставку. Не буду расшифровывать, но мы поговорили и расстались. Поняли друг друга и поблагодарили за работу. Не вижу смысла работать в условиях, которые предлагаются. И они на порядок ниже, чем были до этого.
Не хочу оценивать работу и предоставлять отчет после вылета команды из Первой лиги, потому что проработал всего четыре месяца. Считаю, что в конце чемпионата мы нащупали свою игру и начали показывать футбол, который хотели видеть болельщики.
Я принял команду за месяц до возобновления чемпионата с пятью футболистами. Мы комплектовались на ходу, за неделю до первого матча еще приезжали футболисты. Поэтому, чтобы остаться в Первой лиге, нам нужен был фактически чемпионский график, надо было выиграть девять матчей из 14-ти. Увы, не получилось. Были как объективные причины, так и другие.
Финансирование у "Кристалла" урезается, поэтому в этой ситуации строить команду на низкой форме оплаты, которая бы боролась за возвращение в первый дивизион, будет, мягко говоря, сложно. Не вижу в этом цели, поэтому попросил мэра города об отставке", - сказал Еврушенко.
Добавим, что в итоговой таблице Первой лиги "Кристалл" занял последнее, 16 место набрав 13 очков. Под руководством Вадима Евтушенко "Кристалл" одержал две победы, три ничьи, в пассиве коллектива девять поражений.
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