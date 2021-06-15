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Юрий Калитвинцев возглавил Полесье, Шищенко предложили остаться в клубе
Замена по итогам сезона
Фото: Полісся
Новым главным тренером житомирского "Полесья" из Первой лиги стал 53-летний Юрий Калитвинцев.
Накануне со специалистом состоялись переговоры, достигнута договоренность о сотрудничестве. В клубе не сообщили, на какой срок будет рассчитан контракт с тренером.
Представление нового руководителя состоится после выхода команды из отпуска, он для "Полесья" начался только с начала этой недели. Новый сезон в Первой лиге стартует 25 июля.
Уже бывшему главному тренеру Сергею Шищенко (возглавлял команду как новичка Первой лиги с начала июля 2020 года) руководство ФК "Полесье" предложило продолжить работу в структуре клуба.
Напомним, что Юрий Калитвинцев в свое время возглавлял национальную, молодежную сборные Украины, ФК Закарпатье, работал с молодежными командами киевского "Динамо", в России в "Волге" (Нижний Новгород), "Динамо" (Москва). Последним местом работы Калитвинцева в феврале-марте 2021 был донецкий "Олимпик".
В дебютном для себя сезоне 2020/21 в Первой лиге "Полесье" заняло 11 место из 16 команд.
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