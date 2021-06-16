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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
15 июня. XSPORT. 00:15
Гость программы - футбольный специалист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- замечательный финиш для Вереса и Черноморца;
- Николаев обновил клубную историю;
- Вторая лига: Металл и Подолье встретятся в "золотом матче".
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Источник:ПФЛ
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