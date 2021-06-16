  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко

Первая лига
(1 голосов)

Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко

Фото: ПФЛ

Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

15 июня. XSPORT. 00:15

Гость программы - футбольный специалист Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • замечательный финиш для Вереса и Черноморца;
  • Николаев обновил клубную историю;
  • Вторая лига: Металл и Подолье встретятся в "золотом матче".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Кривошеенко Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...