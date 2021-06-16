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Агробизнес подписал экс-защитника Миная
О деталях контракта информации нет
Фото: ФК Агробизнес
"Агробизнес" объявил о подписании защитника Данила Карася.
Детали контрактного соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются.
Карась с января по апрель выступал за "Минай". В составе закарпатского клуба он провел пять матчей, получив одну красную карточку.
Отметим, что прошлый сезон Карась начинал в "Горняке-Спорте", за который сыграл 26 поединков и забил три гола.
Напомним, что футбольную карьеру Даниил начинал в составе юношеской команды "Днепра". В 2016-м году перешел в киевское "Динамо", где играл в молодежном составе. В 2018 году играл в аренде в киевском "Арсенале", с которым дебютировал в УПЛ.
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