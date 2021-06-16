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Агробизнес подписал экс-защитника Миная

Первая лига
(1 голосов)

О деталях контракта информации нет

Агробизнес подписал экс-защитника Миная

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

"Агробизнес" объявил о подписании защитника Данила Карася.

Детали контрактного соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются.

Карась с января по апрель выступал за "Минай". В составе закарпатского клуба он провел пять матчей, получив одну красную карточку.

Отметим, что прошлый сезон Карась начинал в "Горняке-Спорте", за который сыграл 26 поединков и забил три гола.

Напомним, что футбольную карьеру Даниил начинал в составе юношеской команды "Днепра". В 2016-м году перешел в киевское "Динамо", где играл в молодежном составе. В 2018 году играл в аренде в киевском "Арсенале", с которым дебютировал в УПЛ.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Даниил Карась
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Источник:
ФК Агробизнес

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