Агробизнес подписал экс-защитника Миная

"Агробизнес" объявил о подписании защитника Данила Карася.

Детали контрактного соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются.

Карась с января по апрель выступал за "Минай". В составе закарпатского клуба он провел пять матчей, получив одну красную карточку.

Отметим, что прошлый сезон Карась начинал в "Горняке-Спорте", за который сыграл 26 поединков и забил три гола.

Напомним, что футбольную карьеру Даниил начинал в составе юношеской команды "Днепра". В 2016-м году перешел в киевское "Динамо", где играл в молодежном составе. В 2018 году играл в аренде в киевском "Арсенале", с которым дебютировал в УПЛ.