"Большей чуши в нашем клубе никогда раньше не читали" - МХ 1925 не собирается уступать место в УПЛ Металлу

"Металлист 1925" отреагировал на информацию о том, что в УПЛ команду может заменить "Металл" . Клуб сделал официальное заявление по этому поводу.

"Металлист 1925" в плановом режиме готовится к дебюту в Премьер-Лиге Сегодня информационное пространство Украины всколыхнула "новость" о якобы возможном варианте изменения состава участников УПЛ сезона 2021/22 гг. Признаемся откровенно: большей чуши в нашем клубе никогда раньше никто не читал и комментировать каким-либо образом подобную "инсайдерскую информацию" не собирается. Опровергнем ее лаконично - все это, совершенно не соответствует действительности, - сказано в заявлении "Металлиста 1925".

Напомним, что "Металлист 1925" по итогам сезона занял 3-е место в Первой лиге и повысился в классе вместе с "Вересом" и "Черноморцем".