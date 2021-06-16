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"Большей чуши в нашем клубе никогда раньше не читали" - МХ 1925 не собирается уступать место в УПЛ Металлу

Первая лига
(1 голосов)

Клуб продолжает подготовку к дебюту в УПЛ

"Большей чуши в нашем клубе никогда раньше не читали" - МХ 1925 не собирается уступать место в УПЛ Металлу

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" отреагировал на информацию о том, что в УПЛ команду может заменить "Металл". Клуб сделал официальное заявление по этому поводу.

"Металлист 1925" в плановом режиме готовится к дебюту в Премьер-Лиге

Сегодня информационное пространство Украины всколыхнула "новость" о якобы возможном варианте изменения состава участников УПЛ сезона 2021/22 гг.

Признаемся откровенно: большей чуши в нашем клубе никогда раньше никто не читал и комментировать каким-либо образом подобную "инсайдерскую информацию" не собирается. Опровергнем ее лаконично - все это, совершенно не соответствует действительности, - сказано в заявлении "Металлиста 1925".

Напомним, что "Металлист 1925" по итогам сезона занял 3-е место в Первой лиге и повысился в классе вместе с "Вересом" и "Черноморцем".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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krakow (Херсон)
16.06.2021 в 19:50
Чущь?! Какая же отсталая пресс -служба клуба... "Это абсолютный п..дьож!". Вот как принято резюмировать в современной украинской,спортивной(и не только),журналистике.Учитесь, слюнтяи.
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