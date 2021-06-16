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"Большей чуши в нашем клубе никогда раньше не читали" - МХ 1925 не собирается уступать место в УПЛ Металлу
Клуб продолжает подготовку к дебюту в УПЛ
metalist1925.com
"Металлист 1925" отреагировал на информацию о том, что
"Металлист 1925" в плановом режиме готовится к дебюту в Премьер-Лиге
Сегодня информационное пространство Украины всколыхнула "новость" о якобы возможном варианте изменения состава участников УПЛ сезона 2021/22 гг.
Признаемся откровенно: большей чуши в нашем клубе никогда раньше никто не читал и комментировать каким-либо образом подобную "инсайдерскую информацию" не собирается. Опровергнем ее лаконично - все это, совершенно не соответствует действительности, - сказано в заявлении "Металлиста 1925".
Напомним, что "Металлист 1925" по итогам сезона занял 3-е место в Первой лиге и повысился в классе вместе с "Вересом" и "Черноморцем".
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