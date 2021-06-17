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Экс-игрок чемпионского Днепра вновь стал ассистентом Калитвинцева
Ранее они работали уже вместе
Фото: ФК Полесье
57-летний Геннадий Литовченко вошел в тренерский штаб "Полесья", сообщает официальный сайт клуба.
В новом сезоне 2021/2022 специалист будет ассистентом главного тренера Юрия Калитвинцева.
Ранее Литовченко работал вместе с Калитвинцевым в донецком "Олимпике", "Динамо-2", а также был его помощником в сборной Украины.
В качестве главного тренера Геннадий Литовченко возглавлял "Кривбасс" (2000/2001), "Металлист" (2003/2004), "Арсенал" Харьков (2005/2006) и ФК "Харьков" (2005/2006).
Напомним, что Литовченко, как игрок известен по выступлениям за "Металлург", "Днепр", "Динамо", "Олимпиакос", "Борисполь", "Адмирра Ваккер", "АЕЛ" и одесский "Черноморец". В 1983 году в составе днепропетровцев Геннадий стал чемпионом СССР.
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