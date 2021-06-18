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Полесье подписало первого новичка в текущее межсезонье

Первая лига
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Ранее он играл за "Колос" и "Александрию"

Полесье подписало первого новичка в текущее межсезонье

Фото: ФК Полесье

Новина українською

"Полесье" представило первого летнего новичка команды. К клубу Первой лиги присоединился защитник Андрей Сахневич.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на два года.

"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы, я полон мотивации помочь "Полесью" побороться за самые высокие места.

Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют – с нетерпением жду, когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", – сказал Сахневич.

Напомним, что последним клубом Сахневича был "Вентспилс". В составе латвийского клуба футболист провел 36 матчей.

Ранее Сахневич играл за "Динамо-2", "Динамо-3", "Александрию", запорожский "Металлург", "Горняк-Спорт", "Колос" и российский "КамАЗ".

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В статье: Андрей Сахневич Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полесье

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