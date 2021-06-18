Полесье подписало первого новичка в текущее межсезонье

"Полесье" представило первого летнего новичка команды. К клубу Первой лиги присоединился защитник Андрей Сахневич.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на два года.

"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы, я полон мотивации помочь "Полесью" побороться за самые высокие места.

Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют – с нетерпением жду, когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", – сказал Сахневич.