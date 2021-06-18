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Полесье подписало первого новичка в текущее межсезонье
Ранее он играл за "Колос" и "Александрию"
Фото: ФК Полесье
"Полесье" представило первого летнего новичка команды. К клубу Первой лиги присоединился защитник Андрей Сахневич.
Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на два года.
"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы, я полон мотивации помочь "Полесью" побороться за самые высокие места.
Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют – с нетерпением жду, когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", – сказал Сахневич.
Напомним, что последним клубом Сахневича был "Вентспилс". В составе латвийского клуба футболист провел 36 матчей.
Ранее Сахневич играл за "Динамо-2", "Динамо-3", "Александрию", запорожский "Металлург", "Горняк-Спорт", "Колос" и российский "КамАЗ".
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