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СМИ: Наставник молодежки Динамо возглавит Черноморец

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

И возьмет с собой несколько игроков киевлян

СМИ: Наставник молодежки Динамо возглавит Черноморец

Фото: Динамомания/Автор – Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Экс-тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз возглавит одесский "Черноморец".

Как сообщает "Динамомания", официально об этом объявят в понедельник, 21 июня.

В тренерский штаб 50-летнего специалиста также войдут два его помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, к которым могут присоединиться несколько местных специалистов.

Скорее всего, Мороз также возьмет с собой в новый клуб ряд игроков, хорошо известных ему по работе в "Динамо" U-21. Вместе с тренером в Одессу переедут полузащитники "Динамо" Ярослав Мащенко, Николай Михайленко и Артем Шулянский.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Динамо" U-21 под руководством Мороза завоевало чемпионский титул, однако после реформы от УАФ клуб решил распустить молодежку и не заявлять дубль в соревнования УПЛ.

Также стоит отметить, что у Алексея Антонова, который по итогам сезона вывел "Черноморец" в УПЛ, нет тренерской лицензии Pro, и поэтому он не может руководить командой в УПЛ.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (8)
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royalstas (Вінниця)
18.06.2021 в 22:44
Ахахаха да да кілька) Думаю з десяток)
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0
0
Governor-General (Odessa)
18.06.2021 в 22:36
Отврат. Климовщина никуда не делась. Черноморец остаётся собачьим дерьмом.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 22:21
Антонову не разрешили купить тренерскую лицензию потому что у Динамо арендуполей мало. Цырк а не УПЛ.
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+2
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 22:34
скільки ж ви совки будете тягнути нас в "руSSський мір " ! Купить права ! Купить ліцензію! Купить сертифікат Ковід! Згиньте ублюдки з нашої землі !
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+2
-1
aleks68
18.06.2021 в 22:41
полечи голову дырявый баран
0
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.06.2021 в 22:06
глядишь в этом сезоне у Динамки фарм клубов больше чем у Шахтёрки
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+4
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 22:25
не зря ж ти гондураст..
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+1
-2
aleks68
18.06.2021 в 22:42
ты чучело чем лучше?
0
0


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