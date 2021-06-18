СМИ: Наставник молодежки Динамо возглавит Черноморец

Экс-тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз возглавит одесский " Черноморец ".

Как сообщает "Динамомания", официально об этом объявят в понедельник, 21 июня.

В тренерский штаб 50-летнего специалиста также войдут два его помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, к которым могут присоединиться несколько местных специалистов.

Скорее всего, Мороз также возьмет с собой в новый клуб ряд игроков, хорошо известных ему по работе в "Динамо" U-21. Вместе с тренером в Одессу переедут полузащитники "Динамо" Ярослав Мащенко, Николай Михайленко и Артем Шулянский.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Динамо" U-21 под руководством Мороза завоевало чемпионский титул, однако после реформы от УАФ клуб решил распустить молодежку и не заявлять дубль в соревнования УПЛ.

Также стоит отметить, что у Алексея Антонова, который по итогам сезона вывел "Черноморец" в УПЛ, нет тренерской лицензии Pro, и поэтому он не может руководить командой в УПЛ.