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СМИ: Наставник молодежки Динамо возглавит Черноморец
И возьмет с собой несколько игроков киевлян
Фото: Динамомания/Автор – Olya Shcherbitskaya
Экс-тренер молодежной команды "Динамо" U-21 Юрий Мороз возглавит одесский "
Как сообщает "Динамомания", официально об этом объявят в понедельник, 21 июня.
В тренерский штаб 50-летнего специалиста также войдут два его помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, к которым могут присоединиться несколько местных специалистов.
Скорее всего, Мороз также возьмет с собой в новый клуб ряд игроков, хорошо известных ему по работе в "Динамо" U-21. Вместе с тренером в Одессу переедут полузащитники "Динамо" Ярослав Мащенко, Николай Михайленко и Артем Шулянский.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Динамо" U-21 под руководством Мороза завоевало чемпионский титул, однако после реформы от УАФ клуб решил распустить молодежку и не заявлять дубль в соревнования УПЛ.
Также стоит отметить, что у Алексея Антонова, который по итогам сезона вывел "Черноморец" в УПЛ, нет тренерской лицензии Pro, и поэтому он не может руководить командой в УПЛ.
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