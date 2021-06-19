Кривбасс объявил о подписании Татаркова

Полузащитник Никита Татаркова стал игроком "Кривбасса". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока сделки контракта с 26-летним игроком не сообщаются. Футболист присоединился на правах свободного агента.

Ранее Татаркова выступал за "Черноморец", "Металлург Запорожье", "Львов" и "Ворсклу". Всего на его счету 118 матчей в УПЛ.

Последним клубом Никиты был армянский "Пюник" из Еревана. С января он провел 12 матчей под руководством Егише Меликяна, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что это уже пятый новичок новоспечного участника Первой Лиги. Ранее игроками "Кривбасса" стали Иван Зотько, Артем Гордиенко, Артем Щедрый и Андрей Мостовый.