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Кривбасс объявил о подписании Татаркова

Первая лига
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Очередной новичок в команде

Кривбасс объявил о подписании Татаркова

pfclviv.com

Новина українською

Полузащитник Никита Татаркова стал игроком "Кривбасса". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока сделки контракта с 26-летним игроком не сообщаются. Футболист присоединился на правах свободного агента.

Ранее Татаркова выступал за "Черноморец", "Металлург Запорожье", "Львов" и "Ворсклу". Всего на его счету 118 матчей в УПЛ.

Последним клубом Никиты был армянский "Пюник" из Еревана. С января он провел 12 матчей под руководством Егише Меликяна, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что это уже пятый новичок новоспечного участника Первой Лиги. Ранее игроками "Кривбасса" стали Иван Зотько, Артем Гордиенко, Артем Щедрый и Андрей Мостовый.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков
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Источник:
Кривбасс

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