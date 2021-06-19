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Кривбасс планирует подписать бывшего нападающего сборной Украины
Команда из Кривого Рога не собирается останавливаться на трансферном рынке
Новичок Первой Лиги "Кривбасс" планирует оформить еще три перехода перед стартом нового сезона. Клуб хочет подписать Юрия Коломойца, Евгения Банаду и Владимира Баенко. Об этом сообщает сайт Dynamomania.
В ближайшее время они должны подписать контракты с криворожцами. Пока ведутся переговоры.
Отметим, что Юрий Коломоец в феврале 2020-го покинул "Ворсклу", а потом провел целый сезон в "Левадия", а также три месяца в "Волыни". Добавим, что в его активе один матч за сборную Украины - в ноябре 2017-го нападающий сыграл против Словакии.
Евгений Банада последние 10 лет провел в "Александрии", однако покинул ее в конце прошлого сезона. 31-летний Владимир Баенко недавно объявил о завершении карьеры и начало работы селекционером в "Кривбассе", однако игрок может вернуться снова к футбольной жизни. Его последним на данный момент клубом была "Левадия".
Напомним, что "Кривбасс" уже подписал пятерых новичков в межсезонье: Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Ивана Зотька, Артема Щедрого и Андрея Мостового.
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