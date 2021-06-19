Кривбасс планирует подписать бывшего нападающего сборной Украины

Новичок Первой Лиги "Кривбасс" планирует оформить еще три перехода перед стартом нового сезона. Клуб хочет подписать Юрия Коломойца, Евгения Банаду и Владимира Баенко. Об этом сообщает сайт Dynamomania.

В ближайшее время они должны подписать контракты с криворожцами. Пока ведутся переговоры.

Отметим, что Юрий Коломоец в феврале 2020-го покинул "Ворсклу", а потом провел целый сезон в "Левадия", а также три месяца в "Волыни". Добавим, что в его активе один матч за сборную Украины - в ноябре 2017-го нападающий сыграл против Словакии.

Евгений Банада последние 10 лет провел в "Александрии", однако покинул ее в конце прошлого сезона. 31-летний Владимир Баенко недавно объявил о завершении карьеры и начало работы селекционером в "Кривбассе", однако игрок может вернуться снова к футбольной жизни. Его последним на данный момент клубом была "Левадия".

Напомним, что "Кривбасс" уже подписал пятерых новичков в межсезонье: Артема Гордиенко, Никиту Татаркова, Ивана Зотька, Артема Щедрого и Андрея Мостового.