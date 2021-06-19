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Ярославский: Новички едут, в течение 10 дней мы начнем их представлять
Владелец клуба рассказал о ближайших планах
Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о пополнении в его команде летом:
– Когда можно ждать представление новичков, вопрос с формой. Есть уже подробности, которые вы можете озвучить?
– Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим.
Форма: мы хотим, чтобы это была специальная линия "Металлиста". Это не быстро делается, поэтому начнем мы пока в Joma. А там будем смотреть - или adidas это будет, или Nike. Будет специальная линия, как была у "Металлиста". Их нужно отшивать по 5 тысяч экземпляров, там меньше нельзя. То есть всех: и курток, и костюмов, и форм всех игровых. Должно быть заказано не менее 5 тысяч каждого экземпляра - это с нашим дизайном и в наших цветах. Это будет специализированная линия "Металлиста", нашего любимого, – сказал Ярославский.
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