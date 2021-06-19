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Ярославский: Новички едут, в течение 10 дней мы начнем их представлять

Первая лига
(8 голосов)

Владелец клуба рассказал о ближайших планах

Ярославский: Новички едут, в течение 10 дней мы начнем их представлять

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о пополнении в его команде летом:

– Когда можно ждать представление новичков, вопрос с формой. Есть уже подробности, которые вы можете озвучить?

– Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим.

Форма: мы хотим, чтобы это была специальная линия "Металлиста". Это не быстро делается, поэтому начнем мы пока в Joma. А там будем смотреть - или adidas это будет, или Nike. Будет специальная линия, как была у "Металлиста". Их нужно отшивать по 5 тысяч экземпляров, там меньше нельзя. То есть всех: и курток, и костюмов, и форм всех игровых. Должно быть заказано не менее 5 тысяч каждого экземпляра - это с нашим дизайном и в наших цветах. Это будет специализированная линия "Металлиста", нашего любимого, – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (6)
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ua_rem (Харків)
19.06.2021 в 17:44
Возрастных много. Год-два и скажется, если молодёжь достойную уже сейчас в состав вводить не будут.
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.06.2021 в 17:43
Когда это у них была специальная линия, всегда в шаблоне играли.
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0
0
balamyt (Boston)
19.06.2021 в 17:03
Понтов. Много.
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+2
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.06.2021 в 15:45
Крутяк. Всё ждут сильной команды. Форма тоже нужна))
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+2
0
Олександр_Київ (Київ)
19.06.2021 в 15:46
100%, я тиждень не сплю, чекаю на форму
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.06.2021 в 17:57
Отдохни! Поспи немного! )))
0
0


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