Ярославский: Новички едут, в течение 10 дней мы начнем их представлять

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о пополнении в его команде летом:

– Когда можно ждать представление новичков, вопрос с формой. Есть уже подробности, которые вы можете озвучить?

– Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим.

Форма: мы хотим, чтобы это была специальная линия "Металлиста". Это не быстро делается, поэтому начнем мы пока в Joma. А там будем смотреть - или adidas это будет, или Nike. Будет специальная линия, как была у "Металлиста". Их нужно отшивать по 5 тысяч экземпляров, там меньше нельзя. То есть всех: и курток, и костюмов, и форм всех игровых. Должно быть заказано не менее 5 тысяч каждого экземпляра - это с нашим дизайном и в наших цветах. Это будет специализированная линия "Металлиста", нашего любимого, – сказал Ярославский.