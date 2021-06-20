Металл оформил трансфер еще двух опытных игроков - источник

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что харьковский "Металл" подписал двух новичков перед стартом Первой Лиги.

К команде присоединились Андрей Цуриков и Евгений Банада. Первый последние полтора года провел в "Днепр-1", а второй - 10 подряд сезонов выступал за "Александрию". Условия их сделок не сообщаются.

Напомним, что ранее Цурикова связывали с "Ворсклой" , а Банаду - с "Кривбассом" .

Также бразилец Маилтон стал уже полноценным игроком харьковчан. "Металл" еще работает над приобретением футболистов из Южной Америки.

Отметим, что "Металл" стал чемпионом Второй лиги, победив "Подолье" в матче между лидерами турнирной групп А и Б со счетом 1:0.