  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металл оформил трансфер еще двух опытных игроков - источник
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металл оформил трансфер еще двух опытных игроков - источник

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Очередное усиление команды

Металл оформил трансфер еще двух опытных игроков - источник

СК Днепр-1

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что харьковский "Металл" подписал двух новичков перед стартом Первой Лиги.

К команде присоединились Андрей Цуриков и Евгений Банада. Первый последние полтора года провел в "Днепр-1", а второй - 10 подряд сезонов выступал за "Александрию". Условия их сделок не сообщаются.

Напомним, что ранее Цурикова связывали с "Ворсклой", а Банаду - с "Кривбассом".

Также бразилец Маилтон стал уже полноценным игроком харьковчан. "Металл" еще работает над приобретением футболистов из Южной Америки.

Отметим, что "Металл" стал чемпионом Второй лиги, победив "Подолье" в матче между лидерами турнирной групп А и Б со счетом 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Цуриков Евгений Банада Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Игорь Цыганик

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
20.06.2021 в 11:37
Нормально...Банада хорошо,А Цуриков уже прирос к лавочке.Теперь поиграет.Метал пора в УПЛ и Металлист 25.С Харькова надо две команды.И в Киеве 2-3.Почему не вернуть Арсеналь и ЦСКа или ВСУ создать.Где наши правители в футболе???
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
20.06.2021 в 10:54
Щикарно..усиления уже под вышку..а не под 1 лигу
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...