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Металл оформил трансфер еще двух опытных игроков - источник
Очередное усиление команды
СК Днепр-1
Журналист Игорь Цыганик сообщил, что харьковский "Металл" подписал двух новичков перед стартом Первой Лиги.
К команде присоединились Андрей Цуриков и Евгений Банада. Первый последние полтора года провел в "Днепр-1", а второй - 10 подряд сезонов выступал за "Александрию". Условия их сделок не сообщаются.
Напомним, что ранее
Также бразилец Маилтон стал уже полноценным игроком харьковчан. "Металл" еще работает над приобретением футболистов из Южной Америки.
Отметим, что "Металл" стал чемпионом Второй лиги, победив "Подолье" в матче между лидерами турнирной групп А и Б со счетом 1:0.
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