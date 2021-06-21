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Климовский продолжит тренировать тернопольскую Ниву

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Специалист устраивает руководство клуба

Климовский продолжит тренировать тернопольскую Ниву

Фото: ФК Нива

Новина українською

Тернопольская "Нива" сообщила о том, что продолжит сотрудничество с Игорем Климовским в сезоне 2021/22.

Отмечается, что вместе со специалистом продолжит работу и его помощник Руслан Уманец.

Климовский возглавил "Ниву" в апреле этого года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте и сумела сохранить прописку в Первой лиге. Команда одержала четыре победы, одну ничью и потерпела четыре поражения.

Напомним, что ранее Климовский 19 лет работал в структуре "Олимпика", где работал с юношескими и молодежными командами дончан, а также трижды возглавлял первую команду донецкого клуба.

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В статье: Нива (Тернополь) Игорь Климовский
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Источник:
ФК Нива

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Комментарии (3)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
21.06.2021 в 10:05
Рубай має надію на завод, який в найближчому часі має запрацювати.
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С.Карпович. (Ланівці)
21.06.2021 в 09:27
Значить,є світло в кінці тунелю.
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енгельс гассанович (Тернопіль)
21.06.2021 в 09:17
Тут питання було в іншому. Чи спеціаліста влаштовує керівництво і що воно може йому запропонувати. А те що Климовський влаштовує і так зрозуміло.
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