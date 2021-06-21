Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Климовский продолжит тренировать тернопольскую Ниву
Специалист устраивает руководство клуба
Фото: ФК Нива
Тернопольская "Нива" сообщила о том, что продолжит сотрудничество с Игорем Климовским в сезоне 2021/22.
Отмечается, что вместе со специалистом продолжит работу и его помощник Руслан Уманец.
Климовский возглавил "Ниву" в апреле этого года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте и сумела сохранить прописку в Первой лиге. Команда одержала четыре победы, одну ничью и потерпела четыре поражения.
Напомним, что ранее Климовский 19 лет работал в структуре "Олимпика", где работал с юношескими и молодежными командами дончан, а также трижды возглавлял первую команду донецкого клуба.
Популярное сейчас
- Рекорд Италии, третье место Швейцарии, интерес к Лунину и Яремчуку. Главные новости за 20 июня
- Официально: Защитник Зозуля - игрок ФК Львов
- Италия - Уэльс 1:0. Видео голов и обзор матча
- СМИ: Наставник молодежки Динамо возглавит Черноморец
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
Новости по теме
- 19:22 Украинские Харьковчане идут в УПЛ, а Кременчуг - во Вторую лигу. Кремень - Металлист 1925 0:4, Нива - Агробизнес 1:0
- 19:57 Украинские Команда Игоря Климовского спасает прописку в Первой лиге. Нива - Полесье 2:0
- 17:22 Украинские Первая лига. Нива в меньшинстве добывает волевую победу в Кременчуге (3:1)