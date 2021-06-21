Климовский продолжит тренировать тернопольскую Ниву

Тернопольская "Нива" сообщила о том, что продолжит сотрудничество с Игорем Климовским в сезоне 2021/22.

Отмечается, что вместе со специалистом продолжит работу и его помощник Руслан Уманец.

Климовский возглавил "Ниву" в апреле этого года. Под его руководством команда финишировала на 13-м месте и сумела сохранить прописку в Первой лиге. Команда одержала четыре победы, одну ничью и потерпела четыре поражения.

Напомним, что ранее Климовский 19 лет работал в структуре "Олимпика", где работал с юношескими и молодежными командами дончан, а также трижды возглавлял первую команду донецкого клуба.