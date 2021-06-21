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Анонс программы Украины футбольной с Александром Каденко
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 22 июня на телеканале XSPORT в 00:15.
Гость программы - президент ПФЛ Александр Каденко.
В выпуске:
- топ-событий сезона в Первой и Второй лиге;
- Обзор Золотого матча в Черкассах;
- Из первых уст: Александр Каденко о формате нового чемпионата в обеих лигах и ожидания от конференции ПФЛ.
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Источник:ПФЛ
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