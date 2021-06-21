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Экс-игрок Ворсклы назначен генеральным директором Кривбасса
Баенко получил должность в криворожском клубе
Скриншот: ФК Кривбасс
"Кривбасс" объявил о назначении Владимира Баенко генеральным директором клуба.
Ранее 31-летний украинец завершил карьеру футболиста.
Баенко является воспитанником "Олимпика" и "Шахтера", во взрослом футболе за "Макеевуголь" в 2013-м.
Также выступал за "Горняк", "Звезду", узбекистанскую "Бухару", латвийскую "Ригу", "Ворсклу" и эстонскую "Левадию".
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Источник:ФК Кривбасс
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