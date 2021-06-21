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Экс-игрок Ворсклы назначен генеральным директором Кривбасса

Первая лига
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Баенко получил должность в криворожском клубе

Экс-игрок Ворсклы назначен генеральным директором Кривбасса

Скриншот: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" объявил о назначении Владимира Баенко генеральным директором клуба.

Ранее 31-летний украинец завершил карьеру футболиста.

Баенко является воспитанником "Олимпика" и "Шахтера", во взрослом футболе за "Макеевуголь" в 2013-м.

Также выступал за "Горняк", "Звезду", узбекистанскую "Бухару", латвийскую "Ригу", "Ворсклу" и эстонскую "Левадию".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
ФК Кривбасс

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