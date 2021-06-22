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Топ-событий сезона в Первой и Второй лиге. Украина футбольная с Александром Каденко
Свежий выпуск шоу
Фото: ПФЛ
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
22 июня. XSPORT. 00:15
Гость программы - президент ПФЛ Александр Каденко.
В выпуске:
- топ-событий сезона в Первой и Второй лиге;
- Обзор Золотого матча в Черкассах;
- Из первых уст: Александр Каденко о формате нового чемпионата в обеих лигах и ожидания от конференции ПФЛ.
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Источник:ПФЛ
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