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Кривбасс объявил об уходе 28-летнего форварда

Первая лига
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Игрок выступал за клуб с момента его возрождения

Кривбасс объявил об уходе 28-летнего форварда

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

28-летний нападающий "Кривбасса" Виктор Берко покидает криворожский клуб, за который выступал с момента его возрождения

В сезоне 2020/21 Берко сыграл 22 матча, забил 11 голов и сделал одну голевую передачу. Отмечается, что это второй показатель в клубе после Константина Черния (12 точных ударов).

Форвард является автором первого официального гола "Кривбасса" после возрождения в первом предварительном раунде против "Черкащины" - 4:2, и автором первого покера клуба в новейшей истории.

Именно в "Кривбассе" Берко впервые в профессиональной карьере отметился покером.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Виктор Берко
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Источник:
ФК Кривбасс

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