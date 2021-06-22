Кривбасс объявил об уходе 28-летнего форварда

28-летний нападающий "Кривбасса" Виктор Берко покидает криворожский клуб, за который выступал с момента его возрождения

В сезоне 2020/21 Берко сыграл 22 матча, забил 11 голов и сделал одну голевую передачу. Отмечается, что это второй показатель в клубе после Константина Черния (12 точных ударов).

Форвард является автором первого официального гола "Кривбасса" после возрождения в первом предварительном раунде против "Черкащины" - 4:2, и автором первого покера клуба в новейшей истории.

Именно в "Кривбассе" Берко впервые в профессиональной карьере отметился покером.