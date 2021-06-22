Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере клуб пока что молчит
Одесситы держат интригующую паузу
chernomorets.odessa.ua
В четверг, 22 июня, "
Команда собрались на своей базе в Совиньоне. Футболисты прошли медосмотр, а также сдали тесты на коронавирус.
В среду команда уже начнет тренировочный процесс.
О новом главном тренере клуб пока что не сообщает. Как уже сообщал UA-Футбол со ссылкой на достоверные источники, новым главным тренером "моряков"
Также пока что нет официального подтверждения о возможных новичках - полузащитниках "Динамо" Ярославе Мащенко, Николае Михайленко и Артеме Шулянском.
Популярное сейчас
- Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021
- Официально. Шахтер купил бразильского защитника из Серии А, который раньше играл за Барсу
- Де Дзерби берет на сборы в Австрию игроков, которые были в аренде. Всего 35 футболистов
- Ярославский: Новички едут, в течение 10 дней мы начнем их представлять
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО