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Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере клуб пока что молчит

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Одесситы держат интригующую паузу

Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере клуб пока что молчит

chernomorets.odessa.ua

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В четверг, 22 июня, "Черноморец" вышел из отпуска.

Команда собрались на своей базе в Совиньоне. Футболисты прошли медосмотр, а также сдали тесты на коронавирус.

В среду команда уже начнет тренировочный процесс.

О новом главном тренере клуб пока что не сообщает. Как уже сообщал UA-Футбол со ссылкой на достоверные источники, новым главным тренером "моряков" должен стать Юрий Мороз, который хорошо знаком столичным болельщикам по выступлениям в "Динамо" и тренерской работе в клубной структуре.

Также пока что нет официального подтверждения о возможных новичках - полузащитниках "Динамо" Ярославе Мащенко, Николае Михайленко и Артеме Шулянском.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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