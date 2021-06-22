Черноморец вышел из отпуска. О новом тренере клуб пока что молчит

В четверг, 22 июня, " Черноморец " вышел из отпуска.

Команда собрались на своей базе в Совиньоне. Футболисты прошли медосмотр, а также сдали тесты на коронавирус.

В среду команда уже начнет тренировочный процесс.

О новом главном тренере клуб пока что не сообщает. Как уже сообщал UA-Футбол со ссылкой на достоверные источники, новым главным тренером "моряков" должен стать Юрий Мороз , который хорошо знаком столичным болельщикам по выступлениям в "Динамо" и тренерской работе в клубной структуре.

Также пока что нет официального подтверждения о возможных новичках - полузащитниках "Динамо" Ярославе Мащенко, Николае Михайленко и Артеме Шулянском.