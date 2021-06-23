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Ужгород прекратил сотрудничество с главным тренером Васютиком

Первая лига
(1 голосов)

Стороны решили не продлевать соглашение

Ужгород прекратил сотрудничество с главным тренером Васютиком

Фото: ФК Ужгород

Новина українською

"Ужгород" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Васютиком.

Такое решение было принято на недавней встрече между руководством и наставником.

51-летний Васютик возглавил команду в июле 2020 года. Под его руководством "Ужгород" вышел в Первую лигу со второго места, набрав 55 зачетных пунктов в группе А Второй лиги.

Имя нового наставника команды будет известно в ближайшее время.

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В статье: ФК Ужгород Владимир Васютик
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Источник:
ФК Ужгород

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