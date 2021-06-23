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Будущее главного тренера Волыни зависит от целей и бюджета клуба на следующий сезон

Первая лига
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26 июня команда начинает подготовку к новому сезону

Будущее главного тренера Волыни зависит от целей и бюджета клуба на следующий сезон

uafc.org.ua

Новина українською

26 июня перволиговая "Волынь" начинает подготовку к новому сезону.

В клубе еще не определились с тем, останется ли у руля главный тренер Василий Сачко. Многое зависит от того, каким будет финансирование на следующий сезон, какие задачи будут поставлены перед командой.

Точно можно сказать, что больше не будут выступать за "Волынь" нападающий Юрий Коломоец и французский легионер Mишель Нкололо. Закончился контракт с Евгением Протасовым и пока неизвестно, предложат ли ему его пролонгировать.

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По информации источника, все сборы "Волынь" проведет в Луцке, запланировано пять контрольных поединков, первый — с "Вересом" 29 июня.

Напомним, что в минувшем сезоне "Волынь" финишировала седьмой в Первой лиге, набрав 46 очков, хотя перед командой было поставлено задание завоевание путевки в элитный дивизион.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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