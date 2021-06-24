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Металлист усилится 26-летним колумбийским форвардом

Первая лига
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(1 голосов)

Плюс один трансфер для харьковского клуба

Металлист усилится 26-летним колумбийским форвардом

Фото: abola.pt

Новина українською

Нападающий "Насьонала" Брайан Риаскос продолжит карьеру в "Металлисте". Об этом пишет zerozero.

Контракт 26-летнего форварда был рассчитан до 2023 года с клаусулой 5 млн евро. "Насьонал" получит финансовую компенсацию за трансфер, но сумма не уточняется.

Последние три года Риаскос защищал цвета португальского клуба. В минувшем сезоне за "Насьонал" колумбиец во всех турнирах провел 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Известно, что в сезоне 2020/21 футболист стал лучшим бомбардиром клуба из Фуншала, в молодежной команде которого в свое время играл Криштиану Роналду.

Начинал карьеру Риаскос в "Коринтианс" и "Фламенго", но дебютировал на взрослом уровне в португальском "Трофенсе". Также играл за бразильский "Ред Булл Брагантино", "Атлетико" Уила из Колумбии и за "Фамаликан" с "Оливейренсе" в Португалии.

Напомним, что ранее "Металлист" подписал бразильца Маилтона дос Сантоса де Са.

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В статье: Металлист (Харьков) Металл (Харьков) Брайан Риаскос
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Источник:
zerozero

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Комментарии (9)
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Zelo (Дніпро)
24.06.2021 в 13:31
Давай ржавый,поднимайся в УПЛ! Буду за вас,заклятые,болеть! В Днепре,увы,болеть не за кого(((
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.06.2021 в 13:36
А как же Днепр ¹
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0
0
Джин Тоник (R)
24.06.2021 в 13:04
Нормально!Ждем МКГ в УПЛ!Хотелось бы чтобы Харьков стали чемпионами,хоть раз!
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+1
-2
zharikss (Секешфехервар)
24.06.2021 в 12:55
Я вже заплутався)))це меттал, металліст1925 чи щось третє???
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0
-1
hedlinser (Харьков)
24.06.2021 в 12:57
Метала больше не существует, он стал Металлистом. А 1925 - это совсем другая команда к настоящему Металлисту никакого отношения не имеющая
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+3
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
24.06.2021 в 13:41
Заплутався?! А що ти скажеш про 15 штук чи скільки там «Карпат»!
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 12:37
Молодцы! Удачи Металлисту!!!
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
24.06.2021 в 12:33
Очень жирно как для первой лиги
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+1
-2
ruobosru (воркута)
24.06.2021 в 12:32
посмотрите на ютубе нарезку - это очень сильное приобретение.парень при всем
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+3
0


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