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Металлист усилится 26-летним колумбийским форвардом
Плюс один трансфер для харьковского клуба
Фото: abola.pt
Нападающий "Насьонала" Брайан Риаскос продолжит карьеру в "Металлисте". Об этом пишет zerozero.
Контракт 26-летнего форварда был рассчитан до 2023 года с клаусулой 5 млн евро. "Насьонал" получит финансовую компенсацию за трансфер, но сумма не уточняется.
Последние три года Риаскос защищал цвета португальского клуба. В минувшем сезоне за "Насьонал" колумбиец во всех турнирах провел 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Известно, что в сезоне 2020/21 футболист стал лучшим бомбардиром клуба из Фуншала, в молодежной команде которого в свое время играл Криштиану Роналду.
Начинал карьеру Риаскос в "Коринтианс" и "Фламенго", но дебютировал на взрослом уровне в португальском "Трофенсе". Также играл за бразильский "Ред Булл Брагантино", "Атлетико" Уила из Колумбии и за "Фамаликан" с "Оливейренсе" в Португалии.
Напомним, что ранее "Металлист" подписал бразильца Маилтона дос Сантоса де Са.
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