Металлист усилится 26-летним колумбийским форвардом

Нападающий "Насьонала" Брайан Риаскос продолжит карьеру в "Металлисте". Об этом пишет zerozero.

Контракт 26-летнего форварда был рассчитан до 2023 года с клаусулой 5 млн евро. "Насьонал" получит финансовую компенсацию за трансфер, но сумма не уточняется.

Последние три года Риаскос защищал цвета португальского клуба. В минувшем сезоне за "Насьонал" колумбиец во всех турнирах провел 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Известно, что в сезоне 2020/21 футболист стал лучшим бомбардиром клуба из Фуншала, в молодежной команде которого в свое время играл Криштиану Роналду.

Начинал карьеру Риаскос в "Коринтианс" и "Фламенго", но дебютировал на взрослом уровне в португальском "Трофенсе". Также играл за бразильский "Ред Булл Брагантино", "Атлетико" Уила из Колумбии и за "Фамаликан" с "Оливейренсе" в Португалии.

Напомним, что ранее "Металлист" подписал бразильца Маилтона дос Сантоса де Са.