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Утвердил свое имя. Металлист официально получил аттестат для участия в Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Харьковский клуб соответствует всем необходимым критериям для участия в турнире

Утвердил свое имя. Металлист официально получил аттестат для участия в Первой лиги

Фото: fcmetalist.com.ua

Новина українською

В четверг, 24 июня, в Киеве состоялась очередная конференция ПФЛ. Среди прочих, рассматривался вопрос выдачи аттестатов участникам следующего чемпионата Украины.

Футбольный клуб "Металлист" (Харьков) получил аттестат о выполнении критериев клубных соревнований Первой лиги сезона 2021/2022 за подписью первого вице-президента УАФ Олега Протасова и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

"Наш любимый "Металлист" получил официальный документ о допуске к играм Первой лиги — аттестат УАФ. Критерии, о которых там идет речь — это качество инфраструктуры и кадров, уровень спортивной подготовки и управления клубом и еще юридический момент относительно нового названия клуба. С этой минуты у нас в руках официальный документ о том, что в соревнованиях будет участвовать вернувшийся из небытия настоящий "Металлист". Поздравляю всех болельщиков, всех харьковчан с этим радостным событием! Только Харьков, только победа!", - приводит слова Александра Ярославского пресс-служба клуба.

Аттестат подтверждает, что футбольный клуб "Металлист" (Харьков) соответствует всем необходимым критериям для участия в Первой лиге под эгидой ПФЛ — правовому, спортивному, кадрово-административному, инфраструктурному и финансовому.

Документ выдают организаторы профессиональных соревнований — Украинская ассоциация футбола и Профессиональная футбольная лига, — тем самым допуская клуб к участию в профессиональных турнирах.

В связи с возвращением клубу исторического наименования, из пяти критериев особенно важным было подтвердить правовой, чтобы получить возможность играть в профессиональной лиге под именем ФК "Металлист"!

Утвердил свое имя. Металлист официально получил аттестат для участия в Первой лиги - изображение 1
Фото: ФК Металлист
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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
24.06.2021 в 15:28
Не буде УПЛ для Металіста цього року (не 1925). А хтось там на 90% мав інформацію...
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