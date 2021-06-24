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Утвердил свое имя. Металлист официально получил аттестат для участия в Первой лиги
Харьковский клуб соответствует всем необходимым критериям для участия в турнире
Фото: fcmetalist.com.ua
В четверг, 24 июня, в Киеве состоялась очередная конференция ПФЛ. Среди прочих, рассматривался вопрос выдачи аттестатов участникам следующего чемпионата Украины.
Футбольный клуб "Металлист" (Харьков) получил аттестат о выполнении критериев клубных соревнований Первой лиги сезона 2021/2022 за подписью первого вице-президента УАФ Олега Протасова и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.
"Наш любимый "Металлист" получил официальный документ о допуске к играм Первой лиги — аттестат УАФ. Критерии, о которых там идет речь — это качество инфраструктуры и кадров, уровень спортивной подготовки и управления клубом и еще юридический момент относительно нового названия клуба. С этой минуты у нас в руках официальный документ о том, что в соревнованиях будет участвовать вернувшийся из небытия настоящий "Металлист". Поздравляю всех болельщиков, всех харьковчан с этим радостным событием! Только Харьков, только победа!", - приводит слова Александра Ярославского пресс-служба клуба.
Аттестат подтверждает, что футбольный клуб "Металлист" (Харьков) соответствует всем необходимым критериям для участия в Первой лиге под эгидой ПФЛ — правовому, спортивному, кадрово-административному, инфраструктурному и финансовому.
Документ выдают организаторы профессиональных соревнований — Украинская ассоциация футбола и Профессиональная футбольная лига, — тем самым допуская клуб к участию в профессиональных турнирах.
В связи с возвращением клубу исторического наименования, из пяти критериев особенно важным было подтвердить правовой, чтобы получить возможность играть в профессиональной лиге под именем ФК "Металлист"!
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