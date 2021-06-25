Первая лига
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Головко: Желание тренировать есть, но конкретных предложений нет
Тренер находится в состоянии поиска
fckremen.com
Бывший главный тренер "
– Конкретных предложений нет. Есть всякие фоны: там пообщались, там услышали, что где-то кто-то кому-то нужен, прикинули варианты. Нахожусь в состоянии поиска и творческого отпуска.
– Желание продолжать тренировать у вас есть?
– Да.
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Источник:Трибуна
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