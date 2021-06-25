Головко: Желание тренировать есть, но конкретных предложений нет

Бывший главный тренер " Кремня " Александр Головко заявил о том, что хочет продолжить тренерскую карьеру.

– Конкретных предложений нет. Есть всякие фоны: там пообщались, там услышали, что где-то кто-то кому-то нужен, прикинули варианты. Нахожусь в состоянии поиска и творческого отпуска.

– Желание продолжать тренировать у вас есть?

– Да.