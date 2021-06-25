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Клубы ПФЛ выдвинули Павелко на пост президента УАФ
Неизменный рулевой партии
uefa.com
В четверг 24 июня в Киеве состоялось заседание очередной Конференции ПФЛ.
Клубы обсудили ряд вопросов, а также выдвинули действующего главу УАФ Андрея Павелко на должность президента Ассоциации.
Напомним, что недавно
Выборы запланированы на март 2022 года.
Также отметим, что Павелко возглавляет УАФ с 2015 года.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 00:23
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