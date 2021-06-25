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Клубы ПФЛ выдвинули Павелко на пост президента УАФ

Первая лига
(1 голосов)

Неизменный рулевой партии

Клубы ПФЛ выдвинули Павелко на пост президента УАФ

uefa.com

Новина українською

В четверг 24 июня в Киеве состоялось заседание очередной Конференции ПФЛ.

Клубы обсудили ряд вопросов, а также выдвинули действующего главу УАФ Андрея Павелко на должность президента Ассоциации.

Напомним, что недавно кандидатуру Павелко поддержали и клубы УПЛ.

Выборы запланированы на март 2022 года.

Также отметим, что Павелко возглавляет УАФ с 2015 года.

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В статье: ПФЛ Андрей Павелко УАФ
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 00:23
Клубам задвинули и они выдвинули.
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