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Оболонь подписала новый контракт с 20-летним форвардом

Первая лига
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С опцией продления еще на один год

Оболонь подписала новый контракт с 20-летним форвардом

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" объявила о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Василенко.

Соглашение подписано на 1 год с опцией продления еще на один.

20-летний форвард выступает за "Оболонь" с февраля 2020 года. На его счету 23 матча и два гола в составе второй команды "бело-зеленых" во Второй лиге.

Напомним, что "Оболонь" заняла 8-е место в минувшем сезоне Первой лиги.

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В статье: Оболонь (Киев) Станислав Василенко
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Источник:
ФК Оболонь

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