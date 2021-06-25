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Оболонь подписала новый контракт с 20-летним форвардом
С опцией продления еще на один год
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" объявила о подписании нового контракта с нападающим Станиславом Василенко.
Соглашение подписано на 1 год с опцией продления еще на один.
20-летний форвард выступает за "Оболонь" с февраля 2020 года. На его счету 23 матча и два гола в составе второй команды "бело-зеленых" во Второй лиге.
Напомним, что "Оболонь" заняла 8-е место в минувшем сезоне Первой лиги.
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Источник:ФК Оболонь
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