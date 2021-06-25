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Экс-защитник сборной Украины трудоустроится в команде Второй лиги
Специалист будет работать в "Перемоге"
Фото: euro.com.ua
Известный отечественный тренер Сергей Дирявка с большой долей вероятности продолжит профессиональную деятельность в "Перемоге".
В днепровской команде 50-летний специалист, который в свое время возглавлял днепродзержинскую на тот момент "Сталь", а позже был ассистентом главного тренера в "Ворскле", "Ильичевце", "Днепре" и "Днепре-1", станет помощником Сергея Воробья. Вместе с ним с сентября 2020 по февраль 2021 года работал в штабе "ВПК-Агро".
Отметим, что в 1992-1995 годах Дирявка сыграл 9 матчей за сборную Украины.
"Перемога" с понедельника начала подготовку к своему второго сезону под эгидой ПФЛ. По итогам минувшего чемпионата Второй лиги днепряне заняли 9-е место в группе Б. 11 июня Дмитрия Рябого у руля команды сменил Сергей Воробей. До этого он тренировал "Никополь".
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