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Экс-защитник сборной Украины трудоустроится в команде Второй лиги

Первая лига
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Специалист будет работать в "Перемоге"

Экс-защитник сборной Украины трудоустроится в команде Второй лиги

Фото: euro.com.ua

Новина українською

Известный отечественный тренер Сергей Дирявка с большой долей вероятности продолжит профессиональную деятельность в "Перемоге".

В днепровской команде 50-летний специалист, который в свое время возглавлял днепродзержинскую на тот момент "Сталь", а позже был ассистентом главного тренера в "Ворскле", "Ильичевце", "Днепре" и "Днепре-1", станет помощником Сергея Воробья. Вместе с ним с сентября 2020 по февраль 2021 года работал в штабе "ВПК-Агро".

Отметим, что в 1992-1995 годах Дирявка сыграл 9 матчей за сборную Украины.

"Перемога" с понедельника начала подготовку к своему второго сезону под эгидой ПФЛ. По итогам минувшего чемпионата Второй лиги днепряне заняли 9-е место в группе Б. 11 июня Дмитрия Рябого у руля команды сменил Сергей Воробей. До этого он тренировал "Никополь".

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В статье: Сергей Дирявка Перемога (Днепр)
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