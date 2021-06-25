  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент ПФЛ: Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПФЛ: Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Лига никаких официальных документов от клуба не получала

Президент ПФЛ: Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги

Фото: ФК Николаев

Новина українською

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал заявление "Николаева", появивившееся на официальном сайте клуба о том, что "горожане" в новом сезоне собираются выступать во Второй Лиге.

"Я знаю, что в последнее время у "Николаева" возникли финансовые проблемы. Однако Лига никаких официальных документов от "Николаева" о желании по собственной инициативе понизиться в классе, не получала. Поэтому пока что особо нечего комментировать.

"Николаев" продолжает оставаться клубом Первой лиги", - сказал Каденко.

Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев" финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МФК Николаев Александр Каденко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...