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Президент ПФЛ: Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги
Лига никаких официальных документов от клуба не получала
Фото: ФК Николаев
Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал заявление "Николаева", появивившееся на официальном сайте клуба о том, что "горожане" в новом сезоне собираются выступать во Второй Лиге.
"Я знаю, что в последнее время у "Николаева" возникли финансовые проблемы. Однако Лига никаких официальных документов от "Николаева" о желании по собственной инициативе понизиться в классе, не получала. Поэтому пока что особо нечего комментировать.
"Николаев" продолжает оставаться клубом Первой лиги", - сказал Каденко.
Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев" финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.
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