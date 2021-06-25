Президент ПФЛ: Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал заявление "Николаева", появивившееся на официальном сайте клуба о том, что "горожане" в новом сезоне собираются выступать во Второй Лиге.

"Я знаю, что в последнее время у "Николаева" возникли финансовые проблемы. Однако Лига никаких официальных документов от "Николаева" о желании по собственной инициативе понизиться в классе, не получала. Поэтому пока что особо нечего комментировать. "Николаев" продолжает оставаться клубом Первой лиги", - сказал Каденко.

Напомним, что в минувшем сезоне "Николаев" финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.