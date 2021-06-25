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Березовчук ушел с должности спортивного директора Металлиста

Первая лига
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Специалист продолжит карьеру в качестве главного тренера

Березовчук ушел с должности спортивного директора Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Спортивный директор "Металлиста" Андрей Березовчук покинул свой пост в клубе. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

Березовчук продолжит свою карьеру в качестве главного тренера футбольного клуба "Волчанск", который в новом сезоне дебютирует в чемпионате Второй лиги.

Отметим, что 40-летний специалист был играющим тренером этого же клуба с 2017 по 2019 годы. После "Волчанска" Березовчук некоторое время работал в тренерском штабе "Львова" и армянского "Алашкерте".

Андрей Березовчук за время карьеры играл в "Николаеве", "Харькове", Металлург Д, а с "Металлистом" стал серебряным призером чемпионата Украины и 5 раз - бронзовым.

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В статье: Андрей Березовчук Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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