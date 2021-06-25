"Кривбасс" объявил об уходе еще пятерых футболистов. Об этом сказано на официальном сайте клуба.

По их данным, статус свободных агентов получили нападающие Александр Мишуренко, Константин Черний и полузащитники Артур Карноза, Александр Гуськов. А защитник Андрей Григорик завершил карьеру футболиста из-за травмы.

32-летний Мишуренко присоединился к "Кривбассу" в октябре 2020 года. В сезоне 2020/21 футболист из-за травмы успел сыграть только в 7 матчах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. В общей сложности на поле провел 576 минут.

28-летний Черний пополнил ряды команды прошлым летом. В "красно-белой" футболке игрок провел 21 матч, забил 12 голов и отметился шестью голевыми передачами. В его активе 1163 минуты в чемпионате.

30-летний Карноза выступал за "Кривбасс" с января текущего года, но стать основным футболистом команды не сумел. Центральный полузащитник провел 10 матчей во Второй части сезона, из которых только один с первых минут.

27-летний Гуськов защищал цвета команды с момента возрождения клуба. В прошлом сезоне в активе Александра 11 матчей, результативными действиями не отличался.

33-летний Григорик присоединился к "Кривбассу"в октябре 2020 года. Хавбек является воспитанником "красно-белых". Большую часть карьеры футболист провел за другой клуб из Кривого Рога — "Горняк". Также выступал за "Мариуполь".

Напомним, что ранее криворожский клуб покинули Андрей Дедяев, Богда Сокол и Виктор Берко.