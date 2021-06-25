Металлист подписал Цурикова, Банаду и колумбийского форварда Риаскоса

" Металлист " представил летних новичков команды.

Болельщикам были представлены голкипер Александр Рыбка, о подписании которого уже сообщалось ранее.

Также игроками команды стали защитник Андрей Цуриков и хавбек Евгений Банада. Первый последние полтора года провел в "Днепре-1", а второй - 10 подряд сезонов выступал за "Александрию".

Еще одним новичком команды стал колумбийский форвард Брайан Риаскос, который последние три года защищал цвета португальского клуба "Насьонал".

Условия контрактов игроков харьковский клуб не сообщает.

Напомним, что "Металлист "занял место "Металла", который по итогам сезона повысился в классе и будет выступать в Первой лиге.