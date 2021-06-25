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Металлист подписал Цурикова, Банаду и колумбийского форварда Риаскоса

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Также был представлен и голкипер Александр Рыбка

Металлист подписал Цурикова, Банаду и колумбийского форварда Риаскоса

fcmetalist.com.ua

Новина українською

"Металлист" представил летних новичков команды.

Болельщикам были представлены голкипер Александр Рыбка, о подписании которого уже сообщалось ранее.

Также игроками команды стали защитник Андрей Цуриков и хавбек Евгений Банада. Первый последние полтора года провел в "Днепре-1", а второй - 10 подряд сезонов выступал за "Александрию".

Еще одним новичком команды стал колумбийский форвард Брайан Риаскос, который последние три года защищал цвета португальского клуба "Насьонал".

Условия контрактов игроков харьковский клуб не сообщает.

Напомним, что "Металлист "занял место "Металла", который по итогам сезона повысился в классе и будет выступать в Первой лиге.

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В статье: Андрей Цуриков Металлист (Харьков) Евгений Банада Брайан Риаскос
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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MU777777 (Дергачи)
25.06.2021 в 17:58
власть скоро поменяется...и шо то будет??
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+1
0
Wolodya (Тернопіль)
25.06.2021 в 17:07
А коли Тайсон повернеться в Металіст?
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+1
-1
hedlinser (Харьков)
25.06.2021 в 16:47
Риаскос - колумбиец, а не бразилец
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+1
0
Wolodya (Тернопіль)
25.06.2021 в 16:40
Перше місце в Першій лізі без поразок?
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+2
0
alex63 (Dubno)
25.06.2021 в 16:57
і через кубок в ЛЄ
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+1
0
Wolodya (Тернопіль)
25.06.2021 в 17:06
З такими підсиленнями чесно кажучи іншого і не чекаю, абсолютно під силу... Якщо в останні роки до фіналу і півфіналу доходили такі клуби як Інгулець і Агробізнес, то Металіст просто зобов'язаний боротись за виграш в Кубку, чи не найкраща можливість це зробити саме зараз, коли грають в Першій лізі)
+1
0


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