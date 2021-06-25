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Семь игроков в ближайшее время могут покинуть Николаев
В том числе и лидеры команды
Фото: ФК Николаев
Накануне "Николаев" заявил о
В любом случае, состав "корабелов" ожидают серьезные изменения.
В межсезонье "Николаев" может потерять таких игроков, как Владислав Войцеховский, Богдан Куксенко, Богдан Кушниренко (с 10 голами защитник стал лучшим бомбардиром команды в прошлом чемпионате), Владислав Охрончук, Темур Парцвания, Дмитрий Ульянов и Александр Солдатов.
Некоторые из них уже стали свободными агентами, остальные станут такими 1 июля, если не подпишут с клубом новые соглашения.
Напомним, что 24 июня "Николаев" на своем официальном сайте объявил о переводе команды во Вторую лигу из-за отсутствия финансирования. При этом президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что Лига никаких официальных документов от "Николаева" о желании по собственной инициативе понизиться в классе не получала.
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