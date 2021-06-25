Семь игроков в ближайшее время могут покинуть Николаев

Накануне "Николаев" заявил о намерении начать следующий сезон не в Первой лиге, а во Второй .

В любом случае, состав "корабелов" ожидают серьезные изменения.

В межсезонье "Николаев" может потерять таких игроков, как Владислав Войцеховский, Богдан Куксенко, Богдан Кушниренко (с 10 голами защитник стал лучшим бомбардиром команды в прошлом чемпионате), Владислав Охрончук, Темур Парцвания, Дмитрий Ульянов и Александр Солдатов.

Некоторые из них уже стали свободными агентами, остальные станут такими 1 июля, если не подпишут с клубом новые соглашения.

Напомним, что 24 июня "Николаев" на своем официальном сайте объявил о переводе команды во Вторую лигу из-за отсутствия финансирования. При этом президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что Лига никаких официальных документов от "Николаева" о желании по собственной инициативе понизиться в классе не получала.