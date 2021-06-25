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Верес подписал брата лучшего бомбардира команды минувшего сезона
Сергей Шестаков вернулся из Венгрии в Украину
nkveres.com
Очередным летним новичком "
К "Вересу" он присоединился на правах свободного агента, заключив контракт сроком на 1 год (до конца сезона 2021-2022).
Последние три года Шестаков выступал за венгерский "Дьошдьор", за который провел 84 поединка и забил 3 гола.
Интересно, что за "Верес" выступает брат Сергея – Михаил Шестаков, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами.
Напомним, что этим летом "Верес" также уже подписал контракты с новичками Артемом Кичаком, Евгением Пасичем и Дмитрием Кльоцом.
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