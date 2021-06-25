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Верес подписал брата лучшего бомбардира команды минувшего сезона

Первая лига
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Сергей Шестаков вернулся из Венгрии в Украину

Верес подписал брата лучшего бомбардира команды минувшего сезона

nkveres.com

Новина українською

Очередным летним новичком "Вереса" стал 31-летний полузащитник Сергей Шестаков.

К "Вересу" он присоединился на правах свободного агента, заключив контракт сроком на 1 год (до конца сезона 2021-2022).

Последние три года Шестаков выступал за венгерский "Дьошдьор", за который провел 84 поединка и забил 3 гола.

Интересно, что за "Верес" выступает брат Сергея – Михаил Шестаков, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами.

Напомним, что этим летом "Верес" также уже подписал контракты с новичками Артемом Кичаком, Евгением Пасичем и Дмитрием Кльоцом.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Шестаков
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Источник:
НК Верес

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