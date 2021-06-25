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Три игрока молодежки Динамо тренируются с Черноморцем

Первая лига
(1 голосов)

По протекции нового главного тренера

Три игрока молодежки Динамо тренируются с Черноморцем

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

"Черноморец", который недавно возглавил бывший тренер "Динамо U-21" Юрий Мороз, продолжает подготовку к новому сезону в УПЛ.

В составе "Черноморца" тренируются и несколько динамовцев, которые ранее выступали в молодежной команде. Речь идет о полузащитниках Ярославе Надольском, Юрии Тлумаке и Николае Михайленко.

Напомним, по итогам минувшего сезона, "Черноморец" вышел из Первой лиги в УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Юрий Тлумак Николай Михайленко Ярослав Надольский
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (4)
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ober (одесса)
26.06.2021 в 00:36
самое трезвое мнение из всех,что прочёл- чирик благодаря данной ситуации останется на плаву.... и это главное... а там будем посмотреть. или приятней некрологи типа-ещё одна команда исчезает......????....за окно посмотрите....
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Я так думаю... (КиЇв)
25.06.2021 в 23:40
Тренер с помощниками из Динамо (притом, что свои остались) и три пацана (2001 и 2002 года рождения) Надольский (23 игры 13 голов), Тлумак (19 и 6) Михайленко (19 и 3), а криков у хмельничанина как будто его убивают в Одессе среди белого дня! Ну нету в Хмельницком подходящего тренера и игроков для Черноморца. Чего истерику то закатывать?!
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alex.belogubko (одесса)
25.06.2021 в 23:07
завидуют Одесситам хорошие зарплаты -игроки -тренера --не дали уничтожить ЧО как Николаев -М1925
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 22:53
Динаморец.
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0
-2


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