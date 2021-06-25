Три игрока молодежки Динамо тренируются с Черноморцем

" Черноморец ", который недавно возглавил бывший тренер "Динамо U-21" Юрий Мороз, продолжает подготовку к новому сезону в УПЛ.

В составе "Черноморца" тренируются и несколько динамовцев, которые ранее выступали в молодежной команде. Речь идет о полузащитниках Ярославе Надольском, Юрии Тлумаке и Николае Михайленко.

Напомним, по итогам минувшего сезона, "Черноморец" вышел из Первой лиги в УПЛ.