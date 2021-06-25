Первая лига
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Три игрока молодежки Динамо тренируются с Черноморцем
По протекции нового главного тренера
instagram.com/chernomoretsfc
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В составе "Черноморца" тренируются и несколько динамовцев, которые ранее выступали в молодежной команде. Речь идет о полузащитниках Ярославе Надольском, Юрии Тлумаке и Николае Михайленко.
Напомним, по итогам минувшего сезона, "Черноморец" вышел из Первой лиги в УПЛ.
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Источник:1927.kiev.ua
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Комментарии (4)
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ober (одесса)
26.06.2021 в 00:36
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Я так думаю... (КиЇв)
25.06.2021 в 23:40
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alex.belogubko (одесса)
25.06.2021 в 23:07
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.06.2021 в 22:53
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