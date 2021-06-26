Хавбек Вереса признан лучшим игроком июня во Первой лиге

В рамках системы Львов - Верес Виталий Дахновский находился в течение трех лет. Как воспитанник львовского футбола парень также имел запасной вариант продолжения карьеры в виде поездки "на заработки" в Польшу. Так и произошло, весной 2019-го он попытался попробовать легионерского хлеба в соседней стране и больше года выступал на чужбине.

Возвращение в Ровно вряд ли обещало Дахновскому хорошие перспективы. Новичок Первой лиги уже в августе 2020 имел серьезные планы на ближайший чемпионат и укреплял состав соответствующим образом. Виталию в стартовых одиннадцати место точно никто не обещал. По самым оптимистичным подсчетам он должен был стать "вторым выбором" на флангах полузащиты, где были у Юрия Вирта также Геннадий Пасич, Виталий Тимофеенко, Артем Хоцяновский, Антон Яременко и Юрий Соломка. К тому же сыграть на флангах при необходимости могли и форварды-новички команды Роберт Гегедош с Михаилом Сергийчуком. В итоге, из всей этой компании твердым игроком основы на позиции стал именно Дахновский. Трое последних, не выдержав конкуренции, ушли из команды зимой. Тимофеенко серьезно травмировался на зимних сборах, поэтому выбор в пользу Виталия был едва ли не самым безальтернативным во второй части сезона. Однако, это вовсе не означает, что молодой вингер получал место на поле по блату.

В двух июньских матчах Виталий Дахновский забивал по голу в ворота "Авангарда" (5:1) и "Горняка-Спорта" (2:1). Да, мог оформить и больше, особенно если вспомнить убойный момент перед голом Сергея Петько в "чемпионском" матче. Однако результат прекрасный, а в целом за сезон у Виталия набралось три гола при семи результативных передачах на партнеров в 27 матчах Первой лиги и 1+2 в четырех поединках Кубка Украины. Согласитесь, можно констатировать, что 22-летний хавбек отлично вписался в ровенский коллектив. На очереди новая вершина - участие с "Вересом" в Премьер-лиге.