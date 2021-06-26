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Официально. Волынь попрощалась с Сачко
Команда из Луцка пока без тренера
instagram.com/officialfcvolyn
Василий Сачко покинул пост наставника "Волыни". Об этом сообщил официальный сайт луцкого клуба.
В августе прошлого года тренер возглавил клуб и подписал контракт до июня 2021 года. Стороны решили не продлевать соглашение и попрощались друг с другом.
"Это был очень интересный и насыщенный год, и я очень благодарен всем футболистам, тренерам и работникам клуба за все моменты, которые мы пережили вместе. Я благодарю руководство клуба, с которым у меня всегда были хорошие отношения, а также болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали "Волынь" в нужный момент!
Также очень желаю успеха своим преемникам - впереди еще много нелегких, но очень интересных страниц в истории нашей с вами родной команды!", - сказал Сачко.
Пока имя нового наставника неизвестно.
Напомним, что в прошлом сезоне "Волынь" заняла седьмое место в Первой Лиге, уступив третьему "Металлисту-1925" 10-ю очками. В Кубке Украины луцкая команда вылетела еще на втором предварительном этапе, дома проиграв "Прикарпатью" 0:1.
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