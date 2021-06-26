Официально. Волынь попрощалась с Сачко

Василий Сачко покинул пост наставника "Волыни". Об этом сообщил официальный сайт луцкого клуба.

В августе прошлого года тренер возглавил клуб и подписал контракт до июня 2021 года. Стороны решили не продлевать соглашение и попрощались друг с другом.

"Это был очень интересный и насыщенный год, и я очень благодарен всем футболистам, тренерам и работникам клуба за все моменты, которые мы пережили вместе. Я благодарю руководство клуба, с которым у меня всегда были хорошие отношения, а также болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали "Волынь" в нужный момент!

Также очень желаю успеха своим преемникам - впереди еще много нелегких, но очень интересных страниц в истории нашей с вами родной команды!", - сказал Сачко.