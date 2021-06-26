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Официально. Волынь попрощалась с Сачко

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда из Луцка пока без тренера

Официально. Волынь попрощалась с Сачко

instagram.com/officialfcvolyn

Новина українською

Василий Сачко покинул пост наставника "Волыни". Об этом сообщил официальный сайт луцкого клуба.

В августе прошлого года тренер возглавил клуб и подписал контракт до июня 2021 года. Стороны решили не продлевать соглашение и попрощались друг с другом.

"Это был очень интересный и насыщенный год, и я очень благодарен всем футболистам, тренерам и работникам клуба за все моменты, которые мы пережили вместе. Я благодарю руководство клуба, с которым у меня всегда были хорошие отношения, а также болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали "Волынь" в нужный момент!

Также очень желаю успеха своим преемникам - впереди еще много нелегких, но очень интересных страниц в истории нашей с вами родной команды!", - сказал Сачко.

Пока имя нового наставника неизвестно.

Напомним, что в прошлом сезоне "Волынь" заняла седьмое место в Первой Лиге, уступив третьему "Металлисту-1925" 10-ю очками. В Кубке Украины луцкая команда вылетела еще на втором предварительном этапе, дома проиграв "Прикарпатью" 0:1.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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Источник:
ФК Волинь

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Комментарии (9)
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Cannabis Sativa (Луцк)
26.06.2021 в 16:36
Кажуть, Сачка змінить Лужний. Є надія на покращення якості гри — сподіваюсь, роки, проведені в Арсеналі, пройшли для нього не дарма
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0
0
alex.belogubko (одесса)
26.06.2021 в 15:30
Вася что случилось а как все хорошо начиналось идём в УПЛ --не захотели а тебя сделали крайним
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
26.06.2021 в 15:00
Ну шо, чекаємо солідуючого дровосєка чи почнуть шукати тренера
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+3
0
vgolovan (полтава)
26.06.2021 в 14:57
сачко умеет накачивать качественно мячи
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+3
-1
prockop4uck (Киев)
26.06.2021 в 15:37
Что-то аж вслух засмеялся, спасибо)
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+3
-1
Мироненко (Полтава)
26.06.2021 в 14:30
Бюджет у Волині недостатній. В. Сачку потрібні професійні футболісти а не хто-небудь. Цікаво куди Василь Вікторович перейде.
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+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
26.06.2021 в 14:25
Хвала богам! Можливо, нарешті у Волинь призначать тренера-тактика, а не фізрука
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+2
-2
Дядько Петро (Волинь)
26.06.2021 в 14:27
поки не буде поставлена задача вийти в ПЛ, то тренером можна брати і фізрука з середньої школи.
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+3
0
vgolovan (полтава)
26.06.2021 в 14:59
ненадо оскорблять физруков - это педагоги которые отдают всего себя детям а дебилы тренера это вовсе не физруки
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+2
-1


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