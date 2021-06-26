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Полесье усилился полузащитником Десны, а также подписал форварда и хавбека

Первая лига
(1 голосов)

Огиря, Коломоец и Чередниченко пополнили ряды клуба из Первой лиги

Полесье усилился полузащитником Десны, а также подписал форварда и хавбека

ФК "Полесье" / Автор неизвестен

Новина українською

Житомирское "Полесье" объявил о подписании трех новичков. Ряды команды из Первой лиги пополнили два полузащитника и нападающий - Илья Чередниченко, Владислав Огиря и Юрий Коломоец.

31-летний Коломоец выступал за "Кривбасс", "Горняк", "Александрию", "Ворсклу", "Левадию" и "Волынь".

В свою очередь 26-летний Чередниченко за карьеру успел поиграть за чешскую "Дуклу-Б" (Пр), словацкие "Новое Замки", "Слован" (ДШ), "Середь", "Спартак" (Т), "Спартак II "(Т), "Нитру".

Жеребца же с 2018-го года защищал цвета черниговской "Десны", а также играл за "Олимпик", "Зарю", "Александрию" и "Арсенал-Киевщину".

"ФК "Полесье" поздравляет Юрия Коломойца, Илью Чередниченко и Владислава Огирю в "желто-зеленой" семье", - так представил игроков официальный сайт клуба.

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В статье: Юрий Коломоец Владислав Огиря Илья Чередниченко
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Источник:
polissyafc.com

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