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Лужный может стать тренером Волыни

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Стороны уже провели переговоры

Лужный может стать тренером Волыни

Новина українською

Олег Лужный может возглавить "Волынь", об этом сообщает издание "Спортивка".

Клуб и тренер уже провели переговоры. 52-летний специалист готов принять команду, но требует усиления состава, чтобы бороться за выход в УПЛ. Последным место работы Лужного было киевское "Динамо", Олег работал помощником Александра Хацкевича.

Напомним, сегодня "Волынь" объявила об отставке Василия Сачко с поста главного тренера команды. Сачко работал в луцком клубе с лета 2020-го года.

Прошлий сезон Первой лиги "Волынь" закончила на 7-м месте.

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В статье: Олег Лужный Волынь (Луцк)
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Источник:
Спортивка

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Комментарии (1)
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Дядько Петро (Волинь)
26.06.2021 в 18:16
Палиця все робить під вибори. А до них ще далеко. Чи він щось знає і вибори, позачергові , будуть в наступному році?
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