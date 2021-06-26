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Лужный может стать тренером Волыни
Стороны уже провели переговоры
Олег Лужный может возглавить "Волынь", об этом сообщает издание "Спортивка".
Клуб и тренер уже провели переговоры. 52-летний специалист готов принять команду, но требует усиления состава, чтобы бороться за выход в УПЛ. Последным место работы Лужного было киевское "Динамо", Олег работал помощником Александра Хацкевича.
Напомним, сегодня
Прошлий сезон Первой лиги "Волынь" закончила на 7-м месте.
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