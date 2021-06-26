Лужный может стать тренером Волыни

Олег Лужный может возглавить "Волынь", об этом сообщает издание "Спортивка".

Клуб и тренер уже провели переговоры. 52-летний специалист готов принять команду, но требует усиления состава, чтобы бороться за выход в УПЛ. Последным место работы Лужного было киевское "Динамо", Олег работал помощником Александра Хацкевича.

Напомним, сегодня "Волынь" объявила об отставке Василия Сачко с поста главного тренера команды. Сачко работал в луцком клубе с лета 2020-го года.

Прошлий сезон Первой лиги "Волынь" закончила на 7-м месте.