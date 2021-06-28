Горняк-Спорт арендует защитника Металлиста

Центральный защитник "Металлиста" Юрий Кравчук следующий сезон проведет на правах аренды в "Горняке-Спорт".

В 2017–2019 годах воспитанник одесского футбола провел за команду из Полтавской области 93 матча и забил 5 мячей в чемпионате Первой лиге и Кубке Украины.

В прошлом году "Горняк-Спорт" отдавал Кравчука в аренду в клуб УПЛ "Львов", а зимой этого года футболист перебрался в Харьков. Во Второй лиге 27-летний защитник сыграл за "Металл" 2 матча.

Напомним, что "Горняк-Спорт" по итогам прошлого сезона Первой лиги занял 9-е место.