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Горняк-Спорт арендует защитника Металлиста

Первая лига
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Ранее игрок уже играл в Горишних Плавнях

Горняк-Спорт арендует защитника Металлиста

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Центральный защитник "Металлиста" Юрий Кравчук следующий сезон проведет на правах аренды в "Горняке-Спорт".

В 2017–2019 годах воспитанник одесского футбола провел за команду из Полтавской области 93 матча и забил 5 мячей в чемпионате Первой лиге и Кубке Украины.

В прошлом году "Горняк-Спорт" отдавал Кравчука в аренду в клуб УПЛ "Львов", а зимой этого года футболист перебрался в Харьков. Во Второй лиге 27-летний защитник сыграл за "Металл" 2 матча.

Напомним, что "Горняк-Спорт" по итогам прошлого сезона Первой лиги занял 9-е место.

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В статье: Металлист (Харьков) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Юрий Кравчук
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