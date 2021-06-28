Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба

"Металлист" продемонстрировал публике то, что сейчас происходит на базе в Высоком.

Харьковский клуб напомнил, что еще девять лет назад это был один из лучших спортивных объектов в Украине. Он принимал во время Евро-2012 сборные Португалии, Дании и Нидерландов. Но сейчас база находится в ужасном состоянии.

Разрушенные и заплесневелые стены, обваленная и сломанная плитка, неработающие системы коммуникации, энергоснабжения, водоснабжение, запущенная территория, разваленные раздевалки и тренажерный зал, порыжевший и редкий с большими проплешинами газон на полях. Это только то, что бросается в глаза при беглом осмотре.

Даже быстрый и не углубленный взгляд на состояние учебно-тренировочной базы «Высокий» приводит к пониманию, что косметическим ремонтом здесь не обойтись и требуется срочная реконструкция всех ее объектов.

В последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб "Металлист 1925".

Фото: ФК Металлист