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Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба

Первая лига
(1 голосов)

Она нуждается в срочной реконструкции

Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Металлист" продемонстрировал публике то, что сейчас происходит на базе в Высоком.

Харьковский клуб напомнил, что еще девять лет назад это был один из лучших спортивных объектов в Украине. Он принимал во время Евро-2012 сборные Португалии, Дании и Нидерландов. Но сейчас база находится в ужасном состоянии.

Разрушенные и заплесневелые стены, обваленная и сломанная плитка, неработающие системы коммуникации, энергоснабжения, водоснабжение, запущенная территория, разваленные раздевалки и тренажерный зал, порыжевший и редкий с большими проплешинами газон на полях. Это только то, что бросается в глаза при беглом осмотре.

Даже быстрый и не углубленный взгляд на состояние учебно-тренировочной базы «Высокий» приводит к пониманию, что косметическим ремонтом здесь не обойтись и требуется срочная реконструкция всех ее объектов.

В последние годы учебно-тренировочную базу эксплуатировал клуб "Металлист 1925".

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Фото: ФК Металлист

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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.06.2021 в 11:14
пусть эти 2 Металла ремонтируют базу
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