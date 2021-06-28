Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший помощник Вернидуба возглавит клуб Первой лиги
Прошлый сезон он работал ассистентом Федыка в "Рухе"
Фото: ФК Рух
Новым главным тренером "ВПК-Агро" станет экс-полузащитник "Днепра", "Кривбасса", киевского "Арсенала", "Зари" и сборной Украины Александр Грицай.
43-летний специалист с января прошлого года работал ассистентом главного тренера "Руха" Ивана Федыка. Перед этим, с 2015 по 2019 год, Грицай был помощником Юрия Вернидуба в "Заре".
"ВПК-Агро" по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место, но уже на следующий день после финиша чемпионата тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку.
Еще на прошлой неделе у "ВПК-Агро" не было аттестата на участие в следующем сезоне Первой лиги, клубу дважды возвращали документы на доработку.
Популярное сейчас
- Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020
- Источник: Один из ключевых игроков сборной Украины не сыграет против Швеции
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 28 июня
- Стало известно, где Минай продолжит выступления в сезоне 2021/22
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО