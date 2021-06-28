Бывший помощник Вернидуба возглавит клуб Первой лиги

Новым главным тренером "ВПК-Агро" станет экс-полузащитник "Днепра", "Кривбасса", киевского "Арсенала", "Зари" и сборной Украины Александр Грицай.

43-летний специалист с января прошлого года работал ассистентом главного тренера "Руха" Ивана Федыка. Перед этим, с 2015 по 2019 год, Грицай был помощником Юрия Вернидуба в "Заре".

"ВПК-Агро" по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место, но уже на следующий день после финиша чемпионата тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку.

Еще на прошлой неделе у "ВПК-Агро" не было аттестата на участие в следующем сезоне Первой лиги, клубу дважды возвращали документы на доработку.