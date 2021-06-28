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Цыганык: Не исключаю вариант, что Селезнев окажется в Черноморце

Первая лига
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Форвард все-таки хочет побить рекорд УПЛ

Цыганык: Не исключаю вариант, что Селезнев окажется в Черноморце

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал возможный вариант продолжения карьеры для Евгения Селезнева в "Черноморце".

"Я не исключаю такой вариант. Поскольку в "Черноморце" будет много молодежи и им нужен игрок с опытом игры на высшем уровне. Селезнев может это все выдержать.

И я знаю, что у него есть мотивация - забить голы, чтобы побить рекорд [пока у Селезнева 116 голов: чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ему надо еще 8 голов, - прим.]. И вообще он мотивирован проявить себя с наилучшей стороны. Поэтому вероятность того, что Селезнев окажется в "Черноморце", есть", - сказал Цыганык.

Напомним, что в минувшем сезоне Селезнев выступал за "Колос", сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.

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В статье: Евгений Селезнев Черноморец (Одесса)
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Источник:
Football Hub

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