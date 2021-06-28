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Цыганык: Не исключаю вариант, что Селезнев окажется в Черноморце
Форвард все-таки хочет побить рекорд УПЛ
Журналист Игорь Цыганик прокомментировал возможный вариант
"Я не исключаю такой вариант. Поскольку в "Черноморце" будет много молодежи и им нужен игрок с опытом игры на высшем уровне. Селезнев может это все выдержать.
И я знаю, что у него есть мотивация - забить голы, чтобы побить рекорд [пока у Селезнева 116 голов: чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ему надо еще 8 голов, - прим.]. И вообще он мотивирован проявить себя с наилучшей стороны. Поэтому вероятность того, что Селезнев окажется в "Черноморце", есть", - сказал Цыганык.
Напомним, что в минувшем сезоне Селезнев выступал за "Колос", сыграл 12 матчей (5 голов), однако был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.
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