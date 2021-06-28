Цыганык: Не исключаю вариант, что Селезнев окажется в Черноморце

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал возможный вариант продолжения карьеры для Евгения Селезнева в "Черноморце" .

"Я не исключаю такой вариант. Поскольку в "Черноморце" будет много молодежи и им нужен игрок с опытом игры на высшем уровне. Селезнев может это все выдержать.

И я знаю, что у него есть мотивация - забить голы, чтобы побить рекорд [пока у Селезнева 116 голов: чтобы стать лучшим бомбардиром в истории ему надо еще 8 голов, - прим.]. И вообще он мотивирован проявить себя с наилучшей стороны. Поэтому вероятность того, что Селезнев окажется в "Черноморце", есть", - сказал Цыганык.