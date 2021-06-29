Экс-тренер Черноморца войдёт в тренерский штаб ВПК-Агро

Новым тренером по работе с вратарями "ВПК-Агро" станет Евгений Боровик.

До этого в тренерской карьере 36-летнего экс-голкипера был только один клуб — "Черноморец", где он появился при Сергее Ковальце, а затем продолжил работу при Алексее Антонове.

За время игровой карьеры уроженец Прилук сменил немало команд, поиграв, среди прочего, за винницкую "Ниву", "Кривбасс", "Днепр", киевский "Арсенал", запорожский "Металлург" и "Черноморец".

В октябре 2010 года Боровик забил спасительный для "Кривбасса" мяч в ворота "Арсенала" (1:1) ударом головой после подачи углового. Евгений стал первым вратарем в истории украинских чемпионатов, который отметился голом не с пенальти.

Напомним, что "ВПК-Агро" по итогам минувшего сезона Первой лиги занял 10-е место, но уже через день после окончания чемпионата тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку. Тренером вратарей в команде был Николай Збарах.