  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Седьмой новичок. Кривбасс объявил о подписании экс-игрока Ингульца
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Седьмой новичок. Кривбасс объявил о подписании экс-игрока Ингульца

Первая лига
(1 голосов)

Футболист продолжит карьеру в Первой лиге

Седьмой новичок. Кривбасс объявил о подписании экс-игрока Ингульца

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" на своем сайте официально объявил о подписании правого полузащитника Дениса Васина.

32-летний игрок стал седьмым новичком криворожского клуба этим летом.

Минувший сезон Васин выступал за "Ингулец", в составе которого провел 5 матчей и сделал одну результативную передачу. До этого он защищал цвета "Ворсклы", "Черноморца", "Мариуполя", "Карпат", каменской "Стали" и белорусской "Белшины".

Напомним, что ранее "Кривбасс" подписали полузащитников Артема Гордиенко, Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, а также защитников Ивана Зотько, Никиту Татаркова и Андрея Мостового.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Васин Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
29.06.2021 в 13:12
Давайте уже Гречишкина и Огирю официально,ещё форварда хорошего
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...