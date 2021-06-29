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Седьмой новичок. Кривбасс объявил о подписании экс-игрока Ингульца
Футболист продолжит карьеру в Первой лиге
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" на своем сайте официально объявил о подписании правого полузащитника Дениса Васина.
32-летний игрок стал седьмым новичком криворожского клуба этим летом.
Минувший сезон Васин выступал за "Ингулец", в составе которого провел 5 матчей и сделал одну результативную передачу. До этого он защищал цвета "Ворсклы", "Черноморца", "Мариуполя", "Карпат", каменской "Стали" и белорусской "Белшины".
Напомним, что ранее "Кривбасс" подписали полузащитников Артема Гордиенко, Артема Щедрого, Миляна Говедарицу, а также защитников Ивана Зотько, Никиту Татаркова и Андрея Мостового.
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