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Тернопольская Нива усилится защитником Зари
Минувший сезон он провел также в клубе Первой лиги
Фото: Meta-ratings
Ранее в Первой лиге футболист играл за запорожский "Металлург" и "ВПК-Агро".
Фланговый защитник Тимофей Сухарь близок к продолжению карьеры в тернопольской "Ниве". Весеннюю часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл за "ВПК-Агро" (13 матчей, 2 предупреждения). Права на Сухаря принадлежат "Заре" U-21.
Прежде Сухарь играл за молодежку "Днепра", а также "Днепр-1", "Металлург". Выступал за юношеские сборные Украины от U-17 до U-20.
Напомним, что тернопольская "Нива" по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняла 13-е место.
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