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Тернопольская Нива усилится защитником Зари

Первая лига
(1 голосов)

Минувший сезон он провел также в клубе Первой лиги

Тернопольская Нива усилится защитником Зари

Фото: Meta-ratings

Новина українською

Ранее в Первой лиге футболист играл за запорожский "Металлург" и "ВПК-Агро".

Фланговый защитник Тимофей Сухарь близок к продолжению карьеры в тернопольской "Ниве". Весеннюю часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл за "ВПК-Агро" (13 матчей, 2 предупреждения). Права на Сухаря принадлежат "Заре" U-21.

Прежде Сухарь играл за молодежку "Днепра", а также "Днепр-1", "Металлург". Выступал за юношеские сборные Украины от U-17 до U-20.

Напомним, что тернопольская "Нива" по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняла 13-е место.

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В статье: Нива (Тернополь) Тимофей Сухарь
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.06.2021 в 16:08
А такие авансы раздавали пацану
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