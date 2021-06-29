Тернопольская Нива усилится защитником Зари

Ранее в Первой лиге футболист играл за запорожский "Металлург" и "ВПК-Агро".

Фланговый защитник Тимофей Сухарь близок к продолжению карьеры в тернопольской "Ниве". Весеннюю часть прошлого сезона 22-летний футболист отыграл за "ВПК-Агро" (13 матчей, 2 предупреждения). Права на Сухаря принадлежат "Заре" U-21.

Прежде Сухарь играл за молодежку "Днепра", а также "Днепр-1", "Металлург". Выступал за юношеские сборные Украины от U-17 до U-20.

Напомним, что тернопольская "Нива" по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняла 13-е место.