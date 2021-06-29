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Шищенко: В ближайшие три года Полесье точно будет в УПЛ
Оптимистический прогноз от экс-коуча команды
Фото - ФК Полесье
Экс-тренер "
– Пока не могу сказать, буду ли я работать в "Полесье" и на какой должности. Конкретики пока нет, еще не встречались с руководством. Пока я отдыхаю.
На меня выходили и другие команды, но нет смысла о них говорить. Была конкретика от одной команды, но нет большого желания туда идти.
– Какая вообще ситуация в "Полесье"? Со стороны кажется, что у команды появились деньги – подписали Огирю, Коломойца.
– У "Полесья" и были деньги. Просто ушла большая группа игроков, набирают других. Это видение тренера, это нормально. Он анализировал наши матчи, смотрел футболистов, а теперь подбирает игроков под себя, которых хочет видеть. Это нормальный процесс.
Все там будет нормально, клуб потихоньку развивается, есть хорошие вложения и хорошие спонсоры. Думаю, скоро "Полесье" будет в УПЛ. Надеюсь на это, потому что там потихоньку все делается. Команда будет идти в правильном направлении, чтобы добиваться хороших результатов.
– Скоро это когда? В этом сезоне будет поставлена задача повышения в классе?
– Не знаю, мне трудно сказать. Думаю, что в ближайшие 3 года. Это точно.
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