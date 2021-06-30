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Дахновский: Верес заслуженно стал чемпионом
Хавбек Вереса - о прошедшем сезоне, и не только
Фото: НК Верес
Лучший игрок июня во Первой лиге по версии ua-football.com Виталий Дахновский вспомнил свои выступления в Польше, а также оценил сезон для себя в составе
- Меня переполняют положительные эмоции от победы в номинации, - признался игрок. - Всегда работаю на максимуме, чтобы своей игрой помогать команде.
- Когда возвращались в Верес понимали, что вас ожидает серьезная конкуренция?
- Когда играл в Польше, следил за выступлениями Вереса. Видел, что в этой команде собраны квалифицированные исполнители. Понимал, что будет серьезная конкуренция, но я был готов к ней. Отдалвался на тренировках и во время матчей, чтобы доказать тренерскому штаб свою способность играть в стартовом составе. Такая работа дала свои плоды.
- Можно сказать, что вы сразу стали своим в ровенском коллективе? Какая игра стала для вас переломной?
- Команда приняла очень хорошо, сразу стал своим в коллективе. Знал нескольких футболистов, которые мне помогли в адаптации. Считаю, что дебютная игра против Днепра стала для меня переломной. Мог забивать, но несколько подвела реализация. В том матче не хватило мастерства. После игры с Днепром у меня поверил главный тренер и это придало уверенности в собственных силах. В следующей игре забил мяч и отдал результативную передачу.
- Выступления в Польше помогли вам стать сильнее как физически так и ментально?
- Для меня было важно играть с настоящими мужчинами, а не на юношеском и молодежном уровнях. Именно поэтому выбрал вариант с продолжением карьеры в Польше. Физически стал сильнее, выглядел более настойчивым на футбольном поле.
- За сезон в Первой лиге вы забили три гола и отдали семь передач. Довольны такими результатами?
- Хочется забивать больше, но, к сожалению, не всегда это удается. В общем, очень доволен своими выступлениями и результатами команды. Мы заслуженно стали чемпионами.
- Какую свою игру в нынешнем сезоне выделите? Был такой матч, в котором вам все удавалось?
- Стоит отметить кубковую игру с Альянсом, в которой одержали победу - 3:0. В той игре почти все получалось, получал огромное удовольствие. Также вспоминаю матч против того же Альянса, в котором уступали 0:2, но сумели сыграть вничью - 3:3. Такие матчи запоминаются надолго.
- Насколько сложно было команде выдержать команде этот психологическое давление? За счет чего смогли выйти из серии с нескольких поражений в конце сезона?
- Конечно, было давление, но не обращали на это внимание. Выходили на поле и отдавались на все 100% в каждом матче. Достигли результата за счет желания, соблюдения стиля и самоотдачи. Стремились доказать, что не случайно находимся на первом месте.
- Какие задачи ставите перед собой на сезон в Премьер-Лиге? Чувствуете, что способны стабильно выступать в сильнейшем дивизионе Украины?
- Хочется всегда играть в стартовом составе и помогать команде. Чувствовал, что в Вересе достиг прогресса и стараться не останавливаться на достигнутом. Верю, что смогу проявить себя в Премьер-Лиге.
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