Форвард Динамо Исаенко продолжит карьеру в Черноморце

Нападающий " Динамо " Евгений Исаенко пополнит состав одесского "Черноморца". Вероятно, речь идет об аренде.

20-летний форвард, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Колосе", находится в расположение одесситов.

Напомним, что в составе "Колоса" Исаенко провел 17 матчей (1 гол) во всех турнирах.

Также следует напомнить, что Исаенко очень результативно выступал в "Динамо" U-19 и U-21, забив за них 51 мяч в 71 матче во всех турнирах.

Напомним, что недавно "Черноморец" возглавил экс-тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз.

С командой уже тренируются четыре футболиста "Динамо" – Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин. К ним также могут присоединиться Ярослав Надольский и Николай Михайленко.