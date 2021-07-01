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Форвард Динамо Исаенко продолжит карьеру в Черноморце
Еще один киевлянин в Одессе
Нападающий "
20-летний форвард, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Колосе", находится в расположение одесситов.
Напомним, что в составе "Колоса" Исаенко провел 17 матчей (1 гол) во всех турнирах.
Также следует напомнить, что Исаенко очень результативно выступал в "Динамо" U-19 и U-21, забив за них 51 мяч в 71 матче во всех турнирах.
Напомним, что недавно "Черноморец" возглавил экс-тренер "Динамо" U-21 Юрий Мороз.
С командой уже тренируются четыре футболиста "Динамо" – Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин. К ним также могут присоединиться Ярослав Надольский и Николай Михайленко.
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